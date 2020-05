La divulgation par la Chambre des noms qui seront auditionnés en public vendredi par les députés sur l’urgence culturelle avait suscité un tollé. Voilà la nouvelle liste définitive, plus équilibrée entre hommes et femmes, et entre disciplines représentées.

Le matin de 9h30 à 12h30: Georges Carlens, a-g de l’Onem ; Karel Deridder, d-g de l’Inspection sociale de l’ONSS; Frédéric Young (SACD); Els Silvrants-Barclay (« Artiestencoalitie »); Isabelle Jans (Aires libres); Pierre Dherte (Union des artistes du Spectacle); Virginie Devaster (Chambre des théâtres pour les enfants et la jeunesse); Priscilla Adade, Actrice, productrice; Samuel Tilman, réalisateur, producteur et metteur en scène; Fabian Hidalgo, Rassemblement des Intermittents du Secteur des Arts.

L’après-midi de 14h15 à 17h30: Bruno Schaubroeck, Alliance Belgian Event Federations; Un représentant des « Muziekfestivals in Vlaanderen »; Un représentante d’ACC Belgium (vakvereniging van de comunicatie & eventbureau); Fabrice Murgia, directeur du Théâtre National; Michel Kacenelenbogen, directeur du théâtre Le Public; Michael De cock directeur du KVS; Robrecht Vanderbeeken (CGSP Culture); Leen Laconte de l'Oko (Overleg kunstenorganisaties); Françoise Havelange (FEAS fédération des employeurs des arts de la scène); Un représentant du Cultuurloket.