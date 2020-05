C’était décidément le sujet du jour en Commission des affaires sociales, des auditions de la matinée (avec surtout des représentants des artistes) à celles de l’après-midi (donnant la parole plutôt aux employeurs) : le statut d’artiste, ses incohérences, l’impérieuse réforme dont il devra faire l’objet.

Des "prises de position fermes" aux "partis qui se sont engagés" à ce propos, comme l’a souligné la présidente de la commission des Affaires sociales Marie-Colline Leroy, voilà du grain à moudre pour les discussions qui se tiendront à la Chambre la semaine prochaine, avant le vote à attendre pour la semaine du 8 juin.

Il s’agit là de mesures indépendantes de la crise sanitaire, mais que l’épisode Covid en cours aura permis de mettre en lumière. De même, ces auditions historiques à la Chambre auront sorti de l’ombre une pluralité de réalités : celles des travailleuses et travailleurs de la culture et de l’événementiel. Leur nombre considérable d’abord. Bruno Schaubroeck (Alliance Belgian Event Federations/ACC Belgium) fit ainsi état de quelque 80 000 techniciens, maillons essentiels des 70 000 événements organisés chaque année en Belgique, soit 200 par jour, de la fête de rue à la compétition sportive. Les petites entreprises du secteur sont, dans leur grande majorité, menacées de faillite. Or "nous sommes un outil essentiel pour la vie sociale comme pour l’économie" . Comme lui, de nombreuses voix s’élèvent en faveur d’une "année blanche" qui concerne tant les comédiens ou musiciens aux contrats annulés que les cameramen qui auraient dû suivre les Diables rouges en Coupe d’Europe.

[...]