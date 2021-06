"Aujourd’hui, on est dans les starting blocks. On est prêt à tout", s’enthousiasme Olivier Blin, directeur du Théâtre de Poche, qui rouvrira sa salle aux spectateurs du 16 au 26 juin avec la création Je ne te haïrai pas. "Mais nous sommes aussi dans un état de mécontentement et de colère, car, à plein de niveaux, le Codeco a bien joué avec nous. Mi-mars, on nous avait annoncé qu’on pourrait rouvrir en extérieur en avril et on n’a rouvert qu’en mai. À présent, on annonce un public assis à l’intérieur à hauteur de 75 % de la jauge (avec un maximum de 200 personnes en juin, NdlR), et, en petits caractères, comme dans un contrat d’assurance fallacieux, on voit que c’est beaucoup moins que ça. On a cette sensation d’avoir été un peu abusés."

Le nombre de spectateurs autorisés en intérieur est, en effet, fonction du CIRM (pour Covid Infrastructure Risk Model), un outil algorithmique qui définit, sous forme de check-list, le risque de sécurité sanitaire lié à chaque événement et permet de recevoir une autorisation (du bourgmestre) pour accueillir cet événement. [...]