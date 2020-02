Mardi soir Jan Jambon, ministre président flamand et ministre de la culture devait remettre à Bruges, à Luc Tuymans, le prix culturel le plus prestigieux en Flandre, « l’Ultima », pour sa carrière. Mais Tuymans est un des plus farouches opposants à la politique N-VA et a eu des mots très durs contre Jambon qualifiant sa politique de « Propaganda-Abteilung." Allait-il réagir mardi soir? Il a finalement posé un lapin à Jambon, envoyé deux enfants prendre le prix de 20000 euros à sa place qu’il remet à un studio de danse pour jeunes d’Anvers L’et’s Go Urban. Le peintre Walter Swennen a lui, remis son prix reçu … au PTB. Durant la soirée Jambon a reçu huées et tomates.