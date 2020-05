© No Future No Culture

Allô, il y a quelqu’un ?” François Damiens essaie désespérément d’avoir une réponse – comme les 450 autres cinéastes, interprètes, artistes, technicien.ne.s, attaché.e.s de presse et autres acteurs de la culture (connus ou anonymes) qui apparaissent et finissent par se fondre dans une mire de fin d’antenne dans la vidéo “No Culture No Future”, mise en ligne mardi, en fin de matinée.

Comme dans cette courte vidéo, beaucoup des professionnel.le.s de la culture ont le sentiment que personne ne répond à leurs appels répétés. “Il est temps de nous écouter et d’agir !” clament-ils in fine. au nom des 200 000 travailleurs de la culture dans ce qui ressemble à un baroud d’honneur.

Prenant acte que leur diversité les déforce, plusieurs fédérations professionnelles (1) du secteur culturel se sont associées derrière ce slogan “No Culture No Future” qui a valeur de triste avertissement. Depuis quelques jours, celui-ci barrant la bonne vieille mire de fin d’antenne, circule sur les réseaux sociaux.

Cette vidéo, volontairement et symboliquement cacophonique de 450 acteurs du secteur, a été mise en ligne mardi, fin de matinée, un peu moins de trois heures avant le début de la commission des Affaires sociales de la Chambre où quatre propositions de loi relatives à une réforme du mal nommé “statut d’artiste” (en réalité une disposition particulière du chômage).

Les fédérations professionnelles en profitent pour rappeler, via la plateforme en ligne noculturenofuture.be, leurs revendications dont la mise en place d’une concertation directe avec le Fédéral, la création d’un fonds d’urgence fédéral dédié à l’ensemble des professionnels de la culture, l’adoption, comme en France, d’une “année blanche” au-delà de la période de crise pour l’obtention ou le renouvellement du “statut” dit de l’artiste, un chômage temporaire pour tous les professionnels ayant des contrats annulés ou reportés (au minimum sur l’année 2020), la création d’un fonds de garantie publique destiné à assurer le risque COVID sur les productions culturelles (que les compagnies d’assurances refusent d’endosser pour la plupart).

(1) Les fédérations regroupées sont : l'ARRF (Association des Réalisateurs et Réalisatrices Francophones), l'ASA (Association des Scénaristes de l’Audiovisuel), Hors champ (Fédération des métiers du cinéma et de l’audiovisuel), Pro Spere (Fédération des fédérations des créateurs de l’audiovisuel et du cinéma), l'Union des Artistes (Fédération des artistes du spectacle vivant et de l’audiovisuel et du cinéma), l'UPFF (Union des Producteurs Francophones de Films), l'ARPI (Association des Réalisateur. trice.s, Producteur. trice.s Indépendant.e.s), ArtistsUnited (Support&defense for artists&creatives), METAL (Mouvement des Etudiants Travailleurs des Arts en Lutte), NO CULTURE (Rassemblement de jeunes travailleur.euse.s du secteur culturel).