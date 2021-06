Dans le même temps, le volume d'équivalents temps pleins (ETP) a lui aussi augmenté, mais dans une moindre mesure, à 131%. Il en résulte une diminution importante de l'occupation moyenne par travailleur, qui est passée de 0,61 ETP au dernier trimestre 2009 à 0,38 ETP pour le dernier trimestre 2017.

Deux types de prestations sont à distinguer: celles artistiques et celles non-artistiques. L'emploi non-artistique augmente beaucoup plus rapidement que l'emploi en tant qu'artiste: entre 2015 et 2017, le premier a connu une hausse de 21,3% contre 5,7% pour le second.

Le secteur est également caractérisé par un régime de travail majoritairement à temps plein, ce qui doit être mis en balance avec l'intermittence le caractérisant. Les travailleurs, souvent occupés dans le cadre de petits contrats temporaires à temps plein, ne travaillent cependant pas nécessairement toute l'année sous ce régime. Ainsi, l'occupation moyenne par employé est de 0,36 ETP en 2017, ce qui revient à travailler à temps plein pendant un tiers de l'année.

Ce chiffre est en outre fortement influencé par les deux plus gros employeurs, qui occupent à eux seuls 70% des travailleurs du secteur et pour lesquels l'occupation moyenne est de 0,29 ETP. Sans ces deux structures, l'occupation moyenne remonte à 0,57 ETP.

Le Fonds 304 est le fonds de sécurité d'existence de la commission paritaire 304 francophone. Il a pour objet de stimuler les initiatives d'emploi dans le secteur des arts scéniques.