“La cultura es segura”, brandissait sur sa façade le KVS (Théâtre royal flamand) bien avant de révéler l’issue du test grandeur nature mené – avec le concours de la Ville de Bruxelles – du 28 avril au 8 mai, dans des conditions très contrôlées et en présence de public.

“La culture est sûre”, confirme l’étude. Une qualité de l’air intacte dans une salle remplie à 50 % de sa capacité (208 personnes) le restera dans une salle pleine (500 personnes) : les résultats du test concluent à “un risque de contamination négligeable, moyennant un bon système de ventilation”.

Outre son émotion et sa satisfaction d’avoir pu accueillir du public pour une semaine de représentations du spectacle Jonathan, Michael De Cock se félicite de ces résultats “encourageants” qui “nous confortent dans notre conviction que la culture peut être organisée en toute sécurité. Plus de culture crée plus d’humanité, ce dont notre société a plus que jamais besoin”, souligne le directeur artistique du KVS.

[...]