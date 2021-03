Six événements "tests" seront lancés en avril pour aider à déconfiner le secteur culturel Politique culturelle Stéphanie Bocart

© D.R. Six tests, avec appui scientifique, devraient permettre d’aider à rouvrir les salles de spectacle.

Alors que ce samedi 13 mars marquera une année de confinement pour certains secteurs d’activité, dont la culture, le dernier Comité de concertation (Codeco) n’a donné que très peu d’espoir et de perspectives en vue d’une prochaine réouverture (pas avant mai) des salles de cinéma, théâtre, concert... Face à cette extrême prudence affichée par les autorités fédérales, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à l’initiative de la ministre de la Culture Bénédicte Linard (Ecolo), a approuvé jeudi l’organisation de six événements tests "grandeur nature" (qui concernent tous les arts de la scène et le cinéma) en vue d’un déconfinement du secteur.