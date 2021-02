Cela bouge dans les musées: Thomas Dermine, le secrétaire d’Etat à la politique scientifique chargé des établissements scientifiques fédéraux (dont les grands musées) a décidé de remplacer à la direction générale ad interim du musée d’Art et d’Histoire (Cinquantenaire) Alexandra De Poorter par Bruno Verbergt, actuel directeur d'appui au musée de Tervuren.



Né en 1964 à Louvain, il fut de 2004 à 2014 chief executive officer pour la culture, les sports, la jeunes et l’éducation à Anvers responsable de 8 musées (dont le MAS). Depuis 2016, il était directeur-opérationnel au musée de Tervuren.



Il aura comme tâche d’organiser la rénovation du musée. Il est nommé lui aussi ad interim.



Un néerlandophone remplace donc une néerlandophone, le déséquilibre linguistique au sein des directions ne change donc pas a ce stade. Mais Thomas Dermine promet de lancer les appels à candidatures pour de nominations définitives encore cette année.



A l’Africa Museum de Tervuren, le mandat de Guido Gryseels est prolongé d'un an, le temps de désigner un successeur.