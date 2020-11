"Déjà avant la création du monde, [Dieu] s’emmerdait. Alors, il a fait Bruxelles." Et surgit à l’horizon le palais de justice de Bruxelles. Cette séquence apparaissait en 2015, dans Le Tout Nouveau Testament de Jaco Van Dormael. Mais, comme le monde, Bruxelles ne s’est pas faite en un jour. Sur les écrans, ses métamorphoses, sa démographie, ses hauts et ses bas, sa réalité et ses fictions sont observés depuis 120 ans.

Cette histoire en images de la capitale se revisite sur Brussels Footage, une nouvelle plateforme en ligne, activée ce 26 novembre. Créée à l’initiative de PointCulture avec la Sonuma, elle est le fruit de deux ans de développement.