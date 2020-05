Le gouvernement bruxellois et les Commissions communautaires française (CoCof) et flamande (VGC) ont approuvé jeudi des mesures pour un montant de 8,4 millions d’euros en faveur du secteur de la culture et de la création.

Parmi celles-ci, on relèvera la dotation d’un fonds de 5 millions d’euros permettant d’octroyer une aide exceptionnelle de maximum 1 500 euros pour les travailleurs intermittents de la culture subissant des pertes de revenus suite à l’annulation ou au report d’événements en raison de la crise, et qui n’ont accès ni au chômage temporaire, ni au droit passerelle. Cette aide de maximum 1 500 euros par personne permettra de couvrir une partie des besoins élémentaires de ces personnes mais aussi de soutenir l’emploi bruxellois. Elle est réservée aux travailleurs qui la demandent et dont le statut répond aux conditions définies.

Précarité reconnue

Justification du gouvernement Vervoort : Bruxelles présente l’offre culturelle la plus importante du pays qui lui apporte une valeur ajoutée en matière d’emploi et de valeur économique mais aussi de bien-être social. Cette offre existe grâce à des travailleurs qui, pour beaucoup, exercent leur métier dans des conditions précaires avec des statuts divers qui en font un des groupes les plus fragilisés, et très lourdement touchés par la crise.

Bruxelles adopte donc des mesures spécifiques pour soutenir ce secteur, en mettant le focus sur les organisations bruxelloises à caractère non lucratif et les travailleurs intermittents de la culture qui n’ont pu, jusqu’à présent, prétendre à une aide.

La Région-capitale et les commissions communautaires ont décidé d’octroyer une prime sectorielle régionale unique de 2 000 euros pour toutes les organisations culturelles et créatives touchées par la crise. Sont visées toutes les organisations bruxelloises des secteurs culturels et créatifs, qu’ils agissent dans le champ marchand ou non lucratif.

La prime sera octroyée sur demande expresse de l’organisation auprès de Bruxelles Économie Emploi via un formulaire en ligne disponible prochainement.

Mesures spécifiques de relance

Enfin, le gouvernement bruxellois juge important de veiller à ce que les citoyens bruxellois puissent reprendre leur participation à la culture et au vivre ensemble en évitant que le terreau fertile créatif de la région ne dépérisse.

Les indispensables mesures spécifiques de relance et de redéploiement seront pensées avec les trois entités : la Région de Bruxelles-capitale, la Commission communautaire française (Cocof) et la Vlaamse Gemeenschap Commissie (VGC) en collaboration, entre autres, avec Visit.brussels, hub.brussels et Bruxelles Économie Emploi, a ajouté le gouvernement Vervoort.