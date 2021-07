Solidarité avec les sans-papiers en direct d'Avignon

Grève de la faim des sans-papiers : L'Église appelle au dialogue et à la compassion

L'Eglise catholique de Belgique a appelé vendredi au "dialogue et à la compassion" dans le dossier de la grève des sans-papiers en cours à l'église du Béguinage et sur les campus de l'ULB et de la VUB à Bruxelles.