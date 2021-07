"Le Départ", enfermements et échappées ordinaires

Sur la ligne de “Départ” au Château d’Hélécine

Première co-production des compagnies La Maison Éphémère et Pop Up, “Le départ” se joue dès ce mercredi au Domaine d’Hélécine. Un spectacle polymorphe où s’entrelacent théâtre, cirque et danse. Entre la pluie et les inondations, les répétitions n’ont pas été de tout repos.