Alex Vizorek : "La mort, c’est un vrai problème de vivants"

Reporté à plusieurs reprises pour cause de Covid, le nouveau show de l’humoriste Alex Vizorek, "Ad Vitam", a enfin pu être créé au TTO en juin. Un spectacle kaléidoscopique et jouissif autour de la mort. En tournée en Belgique et en France dès ce 20 août.