Les Midis de la poésie passeront dans cinq villes belges: voici le programme

En partenariat avec les festivals Ouvertures-Théâtre national Wallonie-Bruxelles et Doux mois d’août, les Midis de la poésie inscrivent un moment poétique dans la programmation desdites manifestations. Cinq Apéros sont donc programmés en cette fin août-début septembre. De Marche-en-Famenne à Soumagne en passant par Namur, La Louvière et Ath. État des lieux.

ARTRA-Electro ! poétiK. Cabaret électro-poétique avec Charlotte Bouriez (voix) et Adrien Lambinet (trombone). Une lecture concert dont l'outil de base est le recueil de poésie SCALP de Christine Aventin (21 août, 17 h, Maison de la culture Famenne-Ardenne).

Douce carte blanche. Celle qui réunira Rokia Bamba (DJ dans des lieux afro-féministes bruxellois et parisien), soto labor, Marie-Paule Mugeni, Joëlle Sambi lors de performances poétiques et slam. Pour chacun des protagonistes, s'extirper de l'identité normative semble être une issue de secours. (24 et 25 août, 19 h, Théâtre de Namur, cour de l'école Notre-Dame dans le cadre du Festival Doux mois d'août.)

Je est l'un des nôtres. La parole performative et activiste de Camille Pier cherche plus à révéler qu'à réinventer le monde et les mondes intérieurs. (28 août, 18 h 30, Musée de la mine et du développement durable, La Louvière.)

Brûler. Danser. L'histoire d'une crise de la quarantaine et d'une reconquête de soi, par le mouvement. Avec Lisette Lombé et la multi-instrumentiste Cloé du Trèfle ou la rencontre du slam et de la musique électronique (4 septembre, 17 h, Maison de la culture d'Ath).

Souffle. Une performance poétique avec Laurence Vielle "philosophe de la rue qui refuse de voir la poésie comme un quelconque décor qui embellirait le monde affreux. La poésie qui pense le monde en s'amusant de lui" et Didier Laloy (accordéon) (11 septembre, 18 h, Athénée royal de Soumagne.)

