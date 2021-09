Accueil Culture Scènes Factory, dans l’intimité de la création Dédié à l’émergence théâtrale, le festival s’ouvre ce vendredi et pour huit jours, à Liège. Une création, huit étapes de travail, quatre présentations de projets. Un événement orchestré par le Festival de Liège et la Chaufferie-Acte 1. Marie Baudet journaliste culture | scènes





Lors de l'édition précédente, début mars 2020, la première vague Covid était sur le point de déferler, fermant tous les théâtres sur son passage. Dix-huit mois hors du commun ont passé et laissé des traces, alors que s'ouvre Factory, septième du nom. "On ne peut gommer le désarroi qu'ont connu les artistes, en particulier les plus jeunes", relève Jean-Louis Colinet. Sans...