Accueil Culture Scènes La douce revanche des arts de la rue annoncée aux "Unes fois d’un soir" Le festival hutois durera… neuf soirs cette année. Gouaille, lenteur et tractopelle sous les pavés. Laurence Bertels







Qu'on se le dise haut et clair, "Les Unes fois d'un soir" durera cette année… neuf soirs, du 17 au 25 septembre. Après deux annulations, en septembre et en avril derniers, le festival hutois des arts de la rue brûle de retrouver le public et a choisi de multiplier les représentations pour éviter une trop grande concentration de monde. On ne verra donc plus, comme en 2016,...