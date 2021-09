Accueil Culture Scènes Roman Frayssinet : "Je cherche à être un artiste et pas une vedette" Le jeune prodige français du stand-up sera au Cirque royal avec "Alors !". Stéphanie Bocart Journaliste





De report en report depuis le printemps 2020, nous y voici enfin : l'humoriste français Roman Frayssinet sera, en chair et en os, au Cirque royal pour deux dates, ces 23 et 24 septembre, avec son 4e et nouveau spectacle Alors ! Privé de scène et de public depuis un an et demi, "j'ai tellement essayé de rentabiliser mon temps pendant la pandémie - je me suis mis à 100 % sur d'autres projets - que ce qui est fou, c'est que, maintenant, j'ai l'impression que c'est un nouveau départ, ressent-il à quelques heures de remonter sur les planches....