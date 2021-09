Accueil Culture Scènes Milo Rau montre la beauté possible d’une mort Grief and Beauty raconte l’euthanasie de Johanna, dans la tendresse d’une communauté de partage des émotions. ©dr Guy Duplat Collaborateur culturel





Mercredi soir, au NTGent a été créé le très émouvant spectacle de Milo Rau, Grief and Beauty, Deuil et Beauté, qui raconte l'euthanasie de Johanna qu'on découvre sur l'écran et qui choisit de mourir ainsi à 85...