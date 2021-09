“Philipot”, salle des fêtes, mélancolie et politique-friction

Zones transitoires, territoires singuliers : les lieux composent chez Fany Ducat un personnage à part entière. Il y avait le commissariat des Falaises, la ferme de Luc, Corine, Alain et Stéphane. Il y a désormais la salle des fêtes de Philipot. Daphné Philipot, bourgmestre de la petite ville côtière fictive qui sert de contexte à chacune des créations du jeune collectif composé d'Alice De Cat, de Charles-Hippolyte Chatelard et d'Antonin Jenny, et associé au Théâtre les Tanneurs.

Leur série théâtrale – qui se clôturera sur un quatrième épisode – épouse des lieux publics ou de passage dans lesquels se cristallisent fugacement des personnalités et leurs relations: attachement, autorité, séduction, sujétion...

Ici, le personnel communal se mobilise à la veille des élections. Le troisième mandat de Daphné (Noémie Zurletti) devrait n’être qu’une formalité. Et tiens, pourquoi pas installer l’isoloir dans la salle des mariages ? D’autant plus que mariage il y aura ce jour-là.

Jérôme (Thomas Noël), le frère de Daphné, est quasiment son antonyme dans la petite équipe : homme à tout faire, qui accroche les rideaux, installe les chaises, change les ampoules. Gilles (Antonin Jenny), bras-droit de la bourgmestre, encadre la campagne électorale avec un mélange d’empressement, de désinvolture et d’obséquiosité. Tandis que Christophe (Baptiste Beignon Pivert), en charge du cimetière, de la piscine et des espaces verts, déploie des trésors de bonne volonté en cherchant à répartir ses tâches en vue de ses congés.

Réalisme, minimalisme, onirisme

Le réalisme du jeu, sans jamais d’emphase, crée de réjouissants et paradoxaux décalages sur l’aire vaste de cette salle où l’on ne fait que passer entre deux réunions, en attendant le grand jour. Et le long de laquelle, de part et d’autre, le public est installé, sur de typiques chaises de maison communale, dans un dispositif bifrontal, efficacement inclusif.

Une sorte de mélancolie minimaliste, attachante et désenchantée, régit cet espace-temps où s’étire l’ordinaire. Où l’intime se mêle au politique. Où l’inattendu cependant peut surgir et bousculer le scénario.

Inspiré par le cinéma, le trio cite volontiers les atmosphères nordiques d’Andersson ou de Kaurismäki, ou encore l’onirisme d’un Apichatpong Weerasethakul, voire pointe l’influence de Diva de Beinex pour l’image, les couleurs, le décor du spectacle. On décèle aussi du Lynch et du Tati dans la manière qu’a Fany Ducat d’aborder les espaces publics familiers : par les interstices. Un humour contemplatif, doucement corrosif.