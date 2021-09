"Kevin", cas d’école

La Convivialité, conférence-performance mettant en perspective la pertinence et les circonvolutions de la norme orthographique, c'était eux. Ça l'est toujours, d'ailleurs, puisque le spectacle n'a pas fini de tourner dans la francophonie - avec parfois une distribution différente - et a donné lieu à des chroniques sur France Inter ainsi qu'à deux publications.

Ex-profs, Arnaud Hoedt et Jérôme Piron poursuivent leur réflexion en élargissant le cadre, avec Kevin, au système scolaire. Vaste sujet, ô combien.

Après le visuel marteau de ce premier opus, c’est un poisson qui sert d’emblème à celui-ci. À nouveau, un détail, un fragment du discours - une blague, en l’occurrence - vient illustrer le tout. Kevin n’est pas son nom. Kevin c’est un élève de 2e secondaire différenciée dans l’établissement technique et professionnel où ils enseignaient tous les deux, l’un la géographie, l’autre le français. Kevin et ses difficultés (faire le lien, lors d’un cours sur les points cardinaux, entre "la carte et le territoire" ; développer un point de vue critique sur un film) donne à Arnaud et Jérôme le fil à tirer pour observer un mécanisme qu’ils ont vécu de l’intérieur, des deux côtés de la barrière élève/prof.

Curriculum invisible

Qu’est-ce que l’école ? À quoi sert-elle ? Et à qui ? Les deux auteurs-performeurs ont entrepris un travail de recherche - toujours en cours - avec notamment le soutien de sociologues, pédagogues et autres membres du Girsef, le Groupe interdisciplinaire de recherche sur la socialisation, l’éducation et la formation.

Entamée en douceur par un sondage participatif techno-ludique, la performance passera par une ligne du temps figurée de l'histoire de l'école, s'arrêtera un moment sur la corrélation observée dans une étude française entre les prénoms et pourcentage de mention très bien au Bac, pointera le principe d'égalité des chances et le constat que "ça n'a pas du tout marché", développera le concept du "curriculum invisible" : à côté du programme officiel, la faculté de modélisation - car "à l'école, tout le savoir est modélisé" - loin d'aller de soi chez tous les enfants. Sans oublier un détour par la blague des deux poissons…

Savant et didactique, drôle et digressif, propice à la réflexion et au débat, le nouvel opus de la Cie Chantal et Bernadette, aujourd’hui proposé au format XS (40 minutes), est appelé à prendre de l’ampleur : la "forme longue" est prévue pour 2023, annoncent ses créateurs.

--> Bruxelles, Tanneurs, jusqu'au 25 septembre, durée 40 min. En soirée composée avec "Philipot"- 02.512.17.84 - www.lestanneurs.be

--> Également le 2 octobre au Centre de délassement de Marcinelle - 071.314.079 - www.ancre.be