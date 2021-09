Yael Rasooly raconte sur scène le viol dont elle fut victime

Hélas également idéale pour parler de sujets aussi graves que le viol, la marionnette et ses différents masques traduit parfois mieux que personne les différentes déflagrations de la vie comme vient de le prouver dans Un Silence parfait l'Israélienne Yael Rasooly, un des enfants du festival, qu'elle fréquente depuis vingt ans et auquel elle dit tout devoir.

Si les formalités s’avérèrent laborieuses pour qu’elle puisse quitter Israël en temps de covid et arriver à Charleville-Mézières, la création de ce spectacle autobiographique, elle, s’est faite en une heure mais a mis vingt ans, et autant de thérapies, avant d’émerger. Vingt ans d’une vie fracturée depuis que son professeur de piano, dès l’âge de 4 ans, lui a fait prendre pour de l’amour, ce qui n’était en réalité qu’un abus de confiance, un viol sur mineure d’âge, alors qu’elle avait 16 ans et ne réalisait pas ce qui lui arrivait.

Sous sa robe de petite fille modèle et son sourire de gamine se cachent des masques de douleur et des tenues plus affriolantes, au fil de la représentation. Un spectacle, conçu avec le musicien Amit Dolberg, présent sur scène, et dans le rôle difficile de professeur, réglé comme du papier à musique et disant l’indicible avec délicatesse. L’un des temps forts du festival suivi d’une rencontre passionnante avec l’artiste qui a parlé en toute franchise de son vécu et a fait preuve d’autant de sincérité que de générosité envers son public.