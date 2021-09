Namur is a joke: GuiHome a son festival d’humour

Déjà enfant, l'humoriste namurois GuiHome rêvait d'un évènement autour de l'humour, qui rassemblerait petits et grands artistes de sa région, mais aussi d'ailleurs. C'est en collaboration avec la Ville que le festival Namur is a joke a pu voir le jour. Un projet suscité par la crise sanitaire et par l'envie de « réoffrir du bonheur et des rires après ces mois compliqués » explique GuiHome. Namur is a joke s'inscrit dans une dynamique de changements opérés dans la capitale de la Wallonie depuis plusieurs mois.

Alors que sa ville de cœur est une terre de festivals, GuiHome souhaite y ajouter un nouvel atout : celui de l'humour. Avec une vingtaine d'humoristes belges et français, Namur is a joke se veut diversifié, riche et rassembleur. On retrouvera des têtes d'affiche comme Florent Peyre, Baptiste Lecaplain, Kody ou encore Félix Radu, mais aussi des artistes prometteurs comme le Namurois Nicolas Lacroix ou encore la chroniqueuse de France Inter Fanny Ruwet. Les types d'humour se déclineront en une large palette : il y aura de l'humour pour tous les goûts. Adultes, ados et enfants se sentiront concernés par la programmation. « J'ai choisi des humoristes aux tempéraments variés. Certains plus percutants, d'autres plus piquants, d'autres plus lisses. Je voulais simplement un humour rassembleur » défend GuiHome.

Un projet d’envergure

Mais Namur is a joke ne sera pas qu'un rendez-vous d'humour. On y retrouvera aussi de la magie avec Donovan, de la musique avec une sélection de huit artistes belges (Ana Diaz, Rori ou encore Yellowstraps), de l'impro ainsi que des spectacles et ateliers pour les enfants. Pendant ces 4 jours, le festival souhaite être un terrain de jeu et de création. Pour ce faire, il se déploiera dans plusieurs lieux de la ville, dont certains encore jamais exploités pour ce genre de projet afin de voyager à travers toute la capitale wallonne (le Grand Manège, le Delta, les Abattoirs de Bomel, la Maison de la poésie, le cinéma Caméo ou encore le théâtre Jardin Passion). « Nous ne voulions pas juste créer un festival de plus. Il fallait une identité propre, pour que Namur is a joke devienne un rendez-vous annuel incontournable » assure le bourgmestre Maxime Prévost (CDH). Le rendez-vous est donc pris, le dernier weekend du mois de mars de chaque année.

--> Tickets de 11,50€ à 37,50€.

Jusqu'au 12/10 : réduction de 15% sur l'ensemble des spectacles (hors pass)

Du 13/10 au 27/10 : réduction de 10% sur l'ensemble des spectacles (hors pass)