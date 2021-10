“Femme de vie”, éloge aux femmes telles qu’elles sont

On la connaît en tant que mère de famille joyeusement débordée, mais débordante d'amour pour ses quatre enfants, son mari Bertrand et son chien. La voici, aujourd'hui, en femme de 45 ans, autrice, divorcée, maman de trois enfants, et en pleine remise en question personnelle. D'une vie inventée dans ses capsules vidéo Vie de mère et son spectacle The One Mother Show – Vie de mère, Véronique Gallo se déleste, cinq ans plus tard, du filtre de la fiction pour se livrer, dans son nouveau show Femme de vie, telle qu'elle est : une quadra, célibataire, mère mais femme avant tout, qui jongle entre son boulot, la garde alternée et son adorable maman un brin envahissante.

Un hamster dans sa roue

Sans être dans la rupture, ce nouveau spectacle se veut résolument plus engagé, essentiellement quant aux thématiques en lien avec les femmes. Le ton est donné dès l'entrée en scène de l'humoriste : alors que la vie d'une grande majorité de femmes s'apparente au numéro de cirque des assiettes tournantes, "les hommes n'ont pas été conditionnés pour être parfaits en tout", relève-t-elle.

À 45 ans, être femme c'est aussi réaliser que le corps se transforme. "Ça fait peur de vieillir", confie Véronique Gallo. Car là où l'on dira d'un homme qu'il s'embellit en devenant poivre et sel, on se contentera d'affirmer pour une femme qu'elle ne vieillit "pas trop mal", qu'elle est "bien conservée". Ces considérations, reflet d'une société encore majoritairement inégalitaire, Véronique Gallo les érafle, les confronte à son vécu, ses propres réflexions dans une autodérision tendrement sincère et drôle. "Oui, je m'accepte exactement comme je suis, assure-t-elle,… à condition que je ne me voie pas".

Sans être autobiographiques, les scènes de la vie quotidienne entre Véronique Gallo, ses trois enfants – deux ados de 20 et 17 ans et une petite dernière de 8,5 ans – et sa maman, respirent, comme dans Vie de mère, l'authenticité dans les émotions, marquées au fer rouge par le poids de la culpabilité et de la charge mentale. Comme un hamster qui tourne encore et encore dans sa roue, quand cesserons-nous de nous flageller avec cette insupportable pression de devoir être irréprochable en tout ?, (s')interroge-t-elle.

À ce substrat, Véronique Gallo dépose en fines couches des situations et réflexions aussi cocasses que questionnantes – la mode des jeans taille haute, le télétravail avec trois enfants, les balades en forêt par temps de confinement, le botox, le casting de Danse avec les stars, Tinder, etc. – cultivant ainsi le jardin d'un spectacle intelligent, à l'humour finement irrésistible et bienveillant.

