La voix si singulière de Mathieu Richelle s’est éteinte

Sorti du Conservatoire de Bruxelles où il avait étudié la déclamation, l’art dramatique mais aussi le solfège et la musique de chambre, Mathieu Richelle, né le 7 avril 1965, est comédien, metteur en scène, dramaturge.

Actif au sein de la Compagnie Ricochets, il conçoit, signe, encadre, interprète de nombreux spectacles sur nos scènes.



Professeur des Académies de Forest et d'Anderlecht, il a semé chez ses élèves d'innombrables "petites graines de poésie, d'amour de la langue, de créativité et de confiance". Son sens de l'écoute, sa bienveillance généreuse, sa voix si singulière n'ont pas fini de manquer au monde du théâtre et bien au-delà.

Emporté le 8 octobre par un cancer, Mathieu Richelle avait 56 ans.