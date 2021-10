Accueil Culture Scènes Au-delà du handicap, porter un autre regard sur la différence Sœur benjamine de Céline, trisomique, Magali Zambetti partage sur scène son vécu, ses pensées… sur le poids de la normalité. ©Silvia Gigliotti Stéphanie Bocart Journaliste





"J'ai toujours su que je ferais un spectacle sur ma grande sœur, Céline, mais je ne savais pas sous quelle forme, confie Magali Zambetti, comédienne et autrice d'Elle est super ta sœur, un solo (mis en scène par India Jonckheere et Thomas Carlier) à découvrir au Boson du 13 au 16 octobre. Même avant d'être diplômée du Conservatoire (de Mons), je faisais déjà du théâtre et je me disais qu'un jour, je porterais sur scène ma condition de sœur d'une personne trisomique". Le déclic, "l'électrochoc" même, pour lancer son projet, elle l'a en décembre 2017 lorsqu'elle participe...