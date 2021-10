Comment nous influençons “l’E-CO.System”

La danseuse et chorégraphe Guida Inês Maurício connecte mouvements et nouvelles technologies.

Le plateau des Riches-Claires plongé dans le noir, un faisceau rouge laisse peu à peu deviner une masse à même le sol. Une masse organique est recroquevillée, presque enfoncée dans le plancher. Soubresaut de vie, une épaule se soulève d’un mouvement discret puis un autre et encore un autre, avant que cet amas de chair ne glisse, lentement, entre cinq longs tulles disposés en quinconce. Être en devenir, cette forme se meut, s’enroule, par à-coups, sur des sons telluriques. Au commencement de l’Humanité.

Peu à peu ces sonorités se muent en consonances terraquées puis liquides, abyssales. De rouge, il n’est plus. Place à des éclats de lumière bleue. Une jambe s’étire puis un bras. Vers le ciel. Comme une naissance. Le corps se tend, rampe, s’efforce vainement de se redresser. Alors, il s’accroupit. Puis se met à quatre pattes. Et arpente la scène. Là, ça y est ! Il se redresse prudemment. Le tempo musical s’accélère. Un pas et puis l’autre.

Le noir s’engouffre à nouveau dans la salle. On entend l’orage. La danseuse et chorégraphe Guida Inês Maurício s’est retirée en coulisses. Lumières. Elle revient vêtue d’une veste et d’un short argentés. Elle se faufile entre les tules sur lesquels sont projetées des images de forêts. Dissonante, mécanique, la musique l’emmène dans une succession de mouvements saccadés, répétitifs, robotiques presque. Épatant !, ses gestes s’interconnectent avec la musique et les vidéos de machines, d’asticots… grâce à des capteurs qu’elle porte sur elle : son corps guide, impacte images et sons. Ou comment nous avons une influence sur notre environnement, sur l’écosystème, qui, au fil du temps, se dégrade, au risque de disparaître.

Danse et arts numériques

Née et formée en danse au Portugal, Guida Inês Maurício a travaillé dans diverses compagnies de danse contemporaine portugaises, avant de déménager en Belgique en 2011. Depuis sept ans, elle concentre son travail de danseuse et chorégraphe sur l'alliage entre mouvements du corps et arts numériques. Avec la complicité de Tiago Maurício (installation et programmation des capteurs de mouvements), Manu Talbot (programmation et opération des systèmes interactifs), Laurens Desmet (composition musicale) et Jochen Theys (captation d'images), Guida Inês Maurício poursuit, dans E-CO.System, son exploration du virtuel au service de la danse. En regard de ce dispositif scénique, elle a fait le choix de laisser une grande part à l'improvisation des mouvements. Il en résulte toutefois des longueurs et redondances qui appauvrissent la pièce choréraphique, fondement du spectacle, et nous donne à penser que la recherche technique et sensorielle autour des pas pourrait être davantage nourrie et aboutie.

