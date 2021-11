Accueil Culture Scènes Émilie Guillaume, la Jackie Chan belge De la Belgique à la Chine en passant par l’Angleterre et le Canada, la comédienne et cascadeuse Émilie Guillaume a un parcours atypique. En ce moment, elle règle les chorégraphies de combats de la nouvelle création du Théâtre royal du Parc, “Peter Pan”. Une pièce originale écrite par Thierry Janssen. ©JC Guillaume Stéphanie Bocart Journaliste





Une gourde et quelques fraises entières. Ce midi-là, le repas de la comédienne et cascadeuse Émilie Guillaume sera sain, mais frugal. "Pour tenir physiquement, il faut veiller à son alimentation. En général, je ne mange pas beaucoup la journée, car je n'aime pas avoir le ventre lourd pour jouer, travailler, bouger… Donc, je mange un peu de protéines (une petite omelette, par exemple) et des fruits pour avoir des vitamines", explique-t-elle. Après plus de six semaines de représentations des ...