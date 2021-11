Décès de la comédienne belge Françoise Oriane

Elle a enchaîné les rôles dans les plus grands théâtres, mais jouait aussi pour le cinéma et la télévision.

On a appris, dimanche, le décès de la comédienne belge à la foisonnante carrière Françoise Oriane.

Née en 1940 de parents chanteurs d’opéra, elle débute sur les planches du Théâtre National en 1958 avec L’année du Bac de José-André Lacour, dans une mise en scène de Jacques Huisman. Elle ne cessera ensuite de jouer, passant d’un genre et d’un théâtre à l’autre (National, Méridien, Parc, Le Public, les Galeries (comme sur notre photo dans Harold et Maude en 2007), Villers-la-Ville, etc.).

Elle avait été récompensée en 2006 du Prix de la meilleure comédienne pour son rôle dans La Tentation de Hugo Claus. Femme de théâtre, elle a également été plébiscitée par le cinéma (La Reine Margot, Odette Toulemonde,…) et la télévision (Ennemi public,…).