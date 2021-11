Accueil Culture Scènes Belle rencontre sur fond de comédie mélodramatique Le titre, "La Fontaine des miséreux", indique qu’on ne va pas QUE rire cette fois-ci au Magicland. Jean Bernard

À Paris, longtemps, à La Villette, on tranchait le lard, tandis qu’à la Roquette on tranchait le cou. C’est le sort qui attend demain ce pauvre hère (Marc De Roy) qui ne demande qu’une chose, avoir la paix pour pouvoir penser une dernière fois à sa femme et à sa fille, Cosette. Sauf qu’un riche bourgeois déboule, lui annonçant qu’il peut lui éviter l’échafaud, à la condition de lui rendre… sa fille, car Cosette (Stefania Greco) avait été abandonnée...