"Contes de papier", un bijou de spectacle musical

Destiné prioritairement aux enfants, ce spectacle musical est un miracle de poésie, de drôlerie et de profondeur. Lors de sa création, samedi à la Chapelle, la participation des petits (et même des tout petits), leur silences – entre ravissement et sidération – et leurs rires, en fut la plus éloquente récompense. Un piano (et une pianiste), une longue table, de petits écrans ronds, un théâtre d’ombres semblant créé sur place mais follement savant, deux comédiens, une chanteuse, et rien que du Schumann (Clara et Robert). Et encore : le souvenir des merveilleux contes d’Andersen, malicieusement recyclés. Un concept et mise en scène de Sophie van der Stegen, qui signe ici son 10e spectacle, entourée de Julie Michaud et Christophe Morisset (Théâtre d’ombre), de la pianiste Christia Hudziy et de la soprano – et magicienne - Carole-Anne Roussel.

--> Production asbl Artichoke- www. musicartichoke. wixsite .com/ artichoke