"La Revue", remède à la pandémie par le rire

Annulée la saison dernière pour cause de Covid, "La Revue" revient au Théâtre royal des Galeries dès ce 1er décembre. Avec toujours plus de paillettes, sketches, chansons et danses. L’occasion pour "La Libre" de mettre en lumière le travail du duo de chorégraphes Kylian Campbell et Antoine Pedros.