Waly Dia : "Je ne lutte pas. Je fais rire ceux qui luttent" L'humoriste sera au W:Halll le 10 décembre avec "Ensemble ou rien". Stéphanie Bocart





Répétitions, marathons promo, représentations, tournées… Après des mois de léthargie imposés par la crise du Covid, la vie culturelle reprend peu à peu ses droits. Et les agendas des artistes se remplissent désormais toujours un peu plus, charriant leur lot d'inévitables imprévus et couacs. Comme ce mardi midi où l'humoriste français...