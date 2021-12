Cette fois, on ne rit plus, ou alors jaune, à l'humour noir d'Agnès Limbos. Jamais la grande dame du théâtre d'objet , tragiquement clownesque, n'avait semblé aussi grave et jamais ces objets qu'elle manipule et qui, grâce à elle, existent à peine posés sur table, n'ont revêtu une telle dimension dramatique. Laquelle...