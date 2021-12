Accueil Culture Scènes Le Centre Wallonie-Bruxelles, "vaisseau pirate" des arts hybrides Numérique, hybride, féminine, non binaire, la biennale Nova_XX réaffirme l’esprit du CWB. Marie Baudet, envoyée spéciale à Paris

En 2017, Stéphanie Pécourt fondait à Bruxelles, en partenariat avec Bozar, Nova_XX. La biennale vient d'inaugurer sa 3e édition - la deuxième à Paris - avec un nombre élargi de partenaires en France et en Belgique. Mercredi, face à Beaubourg, une foule masquée et enthousiaste s'engouffrait au Centre Wallonie-Bruxelles pour découvrir l'expo collective d'arts numériques et hybrides, d'artistes plasticiennes, vidéastes, performeuses réunies non seulement dans...