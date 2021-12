Maboule, le festival qui se veut viral: "Nous voulons faire de la contagion culturelle"

Pour sa septième édition, Genappe perd la boule est rebaptisé Maboule. Plus dense que jamais, le Festival international de la marionnette et des arts associés propose 16 créations. Et renoue avec son identité : la rue.

Imperturbable, comme si rien ne pouvait la distraire de son œuvre, une dame âgée erre entre ombres et lumières, se retourne sur sa vie et rassemble des bouts d'objets et de souvenirs à coups de scotch. Une petite bonne femme au visage marqué qui rappelle le pouvoir évocateur de la marionnette. Ce premier spectacle de Polina Borisova, qui avait déjà enchanté le Tof Théâtre dansen 2017, comptera parmi les invités de marque de la septième édition du Festival international de la marionnette et des arts associés. Genappe perd la boule , rebaptiséaura donc bien lieu du 17 au 19 décembre, en même temps que le marché...