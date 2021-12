L’été prochain, dans le jardin des Doms

Lancée l'été dernier dans l'espace extérieur aménagé pour l'occasion du Théâtre des Doms, à Avignon, la Garden Party est partie pour durer.

En vue de la deuxième édition, un jury indépendant a examiné les candidatures et fait son choix.

Les trois spectacles courts qui se joueront dans le jardin dans le cadre du Festival Off 2022 aux Doms sont : Brûler Danser de Lisette Lombé et Cloé du Trèfle (catégorie cultures urbaines) ; LILITH(s) de Lylybeth Merle (catégorie théâtre contemporain) ; Dans les bois de Charlotte Bouriez (catégorie jeune public). Les trois équipes répéteront chacune pendant une semaine in situ en mai-juin 2022.

Le jury de la Garden Party est composé de :

Guillemette Laurent (metteuse en scène), Léa Romagny (comédienne), Laetitia Ajanohun (metteuse en scène & autrice), Laurane Pardoen (metteuse en scène & comédienne), Joëlle Sambi (autrice & slameuse).