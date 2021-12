Accueil Culture Scènes “Demain c’était mieux”, nouveau-né dans le paysage des revues d’actualité Six auteurs et six comédiens se sont lancés dans le projet d’une nouvelle revue qui ne sera “ni trop potache ni trop politique”. Nouvelle revue d’actualité, “Demain c’était mieux” réunit sur scène six comédiens et deux musiciens. ©DR Stéphanie Bocart Journaliste





"C'est un projet un peu fou qui est né dans nos esprits cet été avec mes deux co-producteurs, François Dumortier et Mathieu Pinte", reconnaît d'emblée Christophe Cornet d'Elzius, co-fondateur de Sganarelle Productions. "Nous nous connaissons depuis 2016 et soutenions déjà des troupes de théâtre amateur, raconte-t-il. Plusieurs fois, un peu en boutade, j'avais proposé à François de se lancer à fond dans l'aventure de la production. Et, en juin, il m'a dit 'Oui, on se lance !'. Nous étions alors dans une période de nouvel enthousiasme face à la chute drastique...