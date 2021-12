"Que le spectacle (re)commence": le coup de gueule de François Pirette face à la fermeture du secteur culturel

Depuis l'annonce par le Comité de concertation de la fermeture du secteur de la culture, les réactions se font nombreuses. Cette décision, qui a pour but de limiter la propagation du coronavirus, n'était attendue par personne, encore moins par les experts. Dés lors, une véritable résistance s'est mise en place. De nombreux cinémas, comme le quai 10 à Charleroi ou le Palace à Bruxelles, ont d'ores et déjà annoncé qu'ils resteraient ouverts, pointant du doigt le fait que les salles sont des lieux sûrs présentant un risque mineur de contagion.

C'est dans ce contexte que François Pirette a décidé de prendre la parole. Sur Facebook, l'humoriste belge a poussé un véritable coups de gueule. "Que le spectacle (re)commence", débute-t-il.

"Ce qui me pousse à vous écrire ici, c'est le malaise grandissant que je ressens à l'égard d'un exécutif qui, manifestement, ne connaît rien des réalités des métiers du spectacle et des difficultés insoupçonnées auxquelles ils font face avec courage, stoïcisme et détermination depuis bientôt deux ans", poursuit-il. L'humoriste demande dés lors au gouvernement de prendre conscience de la réalité du monde culturel et de tous ses métiers, une nouvelle fois touchés par de sévères restrictions.

"Et la vague promesse d'une réunion en janvier pour évaluer les possibles modalités d'un hypothétique plan d'aide ne suffira pas à calmer les colères, les inquiétudes, les incertitudes et les incompréhensions qui restent les combustibles les plus inflammables de tous les populismes du moment qui n'avaient pas besoin de ça (...) On a trop souvent la très désagréable impression que, si le spectacle reste un loisir pour ceux qui le consomment, c'en est donc un aussi pour celles et ceux dont c'est le travail et donc le gagne-pain", peut-on notamment lire dans la suite de son message.