Accueil Culture Scènes "22 connards" en pleine lucarne Le football dans tous ses aspects, des plus détestables aux plus attachants. Jean Bernard

Qu'il est compliqué de monter une pièce en ces temps troublés. Les jauges réduites maintiennent les grosses structures fermées mais même pour de plus petites comme le centre culturel des Riches-Claires, faire sortir de chez lui un public craintif n'a rien de simple. Quand en plus, comme mercredi dernier, le Codeco vous inflige un but surprise juste avant que le début du spectacle (19 h le mercredi aux Riches-Claires), il faut du courage et de la résilience pour encore...