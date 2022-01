“Notre-Dame de Paris” revisité : quand Esmeralda se joint à #MeToo

Quinze avril 2019. Stupeur ! La cathédrale Notre-Dame de Paris est en feu. Le lendemain du drame, c'est la désolation pour trois gargouilles : la presse ne dit pas un mot sur elles – "pourtant, nous aussi, on a eu chaud !" – alors qu'elle s'est largement étendue sur le Stryge, mythique statue de Notre-Dame.

Arrive une jeune femme en pleine discussion téléphonique. Les gargouilles perçoivent directement en elle un air de ressemblance avec la belle Esmeralda, personnage de papier créé en 1831 par Victor Hugo. Elles se proposent alors de lui conter le roman….

Récit, théâtre et comédie musicale

Toujours soucieux d'adapter des chefs-d'œuvre de la littérature au plus grand nombre et de les faire résonner avec notre monde d'aujourd'hui, Thierry Debroux, directeur du Théâtre royal du Parc, s'est, au lendemain de l'incendie de la cathédrale, décidé à "repartir en balade" avec Victor Hugo (dont il avait déjà adapté Les Misérables en 2012) pour monter Notre-Dame de Paris.

Avec cinq excellents comédiens (Marie Phan, Stéphane Fenocchi, Didier Colfs, Mickey Boccar et Marc Laurent) et quatre épatantes marionnettes en forme de gargouilles, il offre un condensé du roman de Victor Hugo, traversant les siècles (du VXe au XXIe) et mêlant récit, théâtre et comédie musicale, saupoudrés d'humour et de #MeToo.

Lumières et mapping vidéo

Élément de décor incontournable, la cathédrale Notre-Dame (dont la maquette a été imaginée par Vincent Bresmal et Matthieu Delcourt) trône au centre de la scène. Jeux de lumières (Philippe Catalano) et mapping vidéo (Allan Beurms) ressuscitent sa splendeur d’antan tandis que les quatre gargouilles (animées par les comédiens) plongent gaiement les spectateurs au cœur du roman.

Retour dans le temps. Nous voici dans le Paris de 1482. L'histoire, on la connaît : va se jouer un drame, où quatre hommes – le poète Gringoire (Marc Laurent), le capitaine Phœbus (Mickey Boccar), le Père Frollo (Didier Colfs) et le sonneur de cloches bossu de Notre-Dame, Quasimodo (fantastique Stéphane Fenocchi en monstre sensible) – brûlent de désir pour l'envoûtante gitane Esmeralda (Marie Phan).

Là où chez Victor Hugo la beauté d’Esmeralda est présentée comme responsable de la convoitise des hommes, Thierry Debroux se saisit de la mise en abyme qu’il a créée pour, entre les lignes, dénoncer les violences faites aux femmes. Un point d’attention qui transparaît régulièrement dans ses pièces.

--> Bruxelles, Théâtre du Parc, jusqu’au 12 février. Infos et rés. au 02.505.30.30 ou sur www.theatreduparc.be