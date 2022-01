Accueil Culture Scènes Hier, aujourd’hui, demain : le monde vu par Stefan Zweig Itsik Elbaz, Anne Sylvain, Patricia Ide et Miriam Youssef font résonner les mémoires de l’écrivain autrichien avec notre monde actuel. “Le monde d’hier” a été adapté, entre autres, par Itsik Elbaz, Anne Sylvain (à gauche) et Miriam Youssef (à droite). ©Jean-Luc Flémal Stéphanie Bocart Journaliste





De moelleux tapis aux couleurs chatoyantes étendus çà et là, un train miniature à même le sol, un fauteuil club marron, un bureau, et, sur un panneau au fond de la scène, des feuillets annotés et épinglés un peu partout avec écrit,...