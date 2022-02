Les voix éclairantes de Stefan Zweig

Comment le monde a-t-il pu dérailler à ce point ? 1914-1918. 1940-1945. Comment un tel déchaînement de violence a-t-il pu déferler sur l'Europe ? Dans la lettre d'adieu qu'il laisse, le jour de son suicide, le 22 février 1942, Stefan Zweig écrit : "Le monde de mon langage a disparu pour moi et ma patrie spirituelle, l'Europe s'est détruite elle-même". Écrivain, dramaturge, journaliste et biographe, autrichien, juif, il laisse derrière lui une œuvre colossale, dont ses mémoires, Le monde d'hier. Souvenirs d'un Européen.



Désillusionné face à la montée du nazisme, il y dépeint avec nostalgie la Vienne et l’Europe d’avant 1914 : une Europe stable, insouciante, traditionnelle, artistique, libre d’esprit qui va s’effondrer avec les deux Guerres mondiales et le déclin des monarchies européennes. Intellectuel pacifiste et humaniste, ami de Freud, Verhaeren, Valéry…, Stefan Zweig est taraudé par une question : comment la culture (au sens des arts, de la philosophie, des traditions, des croyances, de la cuisine…) n’a-t-elle pas pu être un rempart contre la barbarie ?

C'est de ce livre-testament dont se sont saisis les comédiens Itsik Elbaz, Anne Sylvain et Patricia Ide à l'aune "des grands courants qui traversent le monde". Création collective menée sous le regard extérieur de Miriam Youssef, Le monde d'hier donne à entendre comment le texte de Zweig résonne incroyablement avec notre monde contemporain et alerte sur celui de demain.

Dans un décor chaleureux aux allures de "bureau-salon de réflexion" avec ses piles de vieux livres, son fauteuil club marron, son train électrique miniature, ses épais tapis et son mur punaisé d'une carte du monde, de photos et notes en tout genre, Itsik Elbaz, Anne Sylvain et Patricia Ide commencent leur récit. Mais "à rebours", c'est-à-dire le jour de la mort de Zweig pour remonter peu à peu dans le temps jusqu'en 1913, aux prémices de la Première Guerre mondiale.

Projections, humour, musique

Chapitrée par dates, cette partition à trois immerge le spectateur dans l’Europe du XXe siècle telle que Stefan Zweig la perçoit. Tantôt sous un regard inquiet tantôt avec un esprit confiant, voire naïf, porté par les idéaux de la culture. Tour à tour, assis ou debout, face au public ou se regardant mutuellement, les trois comédiens donnent brillamment voix et chair aux pensées, observations et ressenti de Zweig, tout en les agrémentant de projections de photos, de chant et musiques. Ils n’hésitent pas non plus à distiller quelques notes d’humour, à alimenter le propos d’autres paroles et à brouiller les frontières entre la réalité et la fiction.

On se délecte ainsi, lors du chapitre final, d'un formidable plaidoyer, empreint d'idéalisme, en faveur de la culture ardemment défendu par un ami de Zweig face à la Baronne von Suttner, particulièrement clairvoyante sur la chute du monde qui va advenir. Et là, on comprend. On comprend comment, à l'image de Zweig, beaucoup n'ont "pas vu", "pas anticipé" à quel point le monde peut rapidement basculer dans l'horreur.

Texte percutant et intelligent, Le monde d'hier éclaire le passé pour mieux nous aider à appréhender le présent et conjurer des lendemains qui pourraient s'assombrir.

--> Bruxelles, Le Public, jusqu’au 26 février. Infos et rés. au 0800/944.44 ou sur www.theatrelepublic.be