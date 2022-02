Ce que dit la danse des crises de son temps

Un imposant container gris (imaginé par Boris Dambly) apparaîtra comme le personnage principal de Toumaï. La création de Thierry Smits emprunte son titre à la langue gorane du Sahara occidental : Espoir de vie. C'est pourtant, malgré la juxtaposition colorée des costumes et l'énergie folle des interprètes (Giada Castioni, Iuri Jorge Da Silva Costa, Victoria Kennett, Mimbi Lubansu, Irene Occhiato, Nelson Reguera, Alessandro Sollima, Dries Verstreepen), une pièce sombre qui se déploie sur le plateau du Studio Thor.

Évoquant le registre de la dystopie et convoquant le contraste pour traduire l’état du monde, le chorégraphe s’est aussi inspiré d’une série d’études autour de l’anthropocène, de l’effondrement, de l’écologie, de la transformation. Des voix off (de Sheila Watt Cloutier à Greta Thunberg, en passant par Alexandria Ocasio Cortes) doublées en français scandent le spectacle où huit corps déboussolés luttent, s’affrontent, collaborent, s’entre-dévorent, dans une série de rituels en quête d’une lueur d’espoir.

À la fois violent, désespérant et galvanisant, un opus résolument de son temps.

Trouver la juste distance

La jeune chorégraphe Fanny Brouyaux a amené la danse dans les services pédiatriques d'hôpitaux bruxellois. Le corps-pont, corps-relais, corps-médium fait matière dans sa création Warm, présentée au Marni/LABO dans le cadre du D Festival.

De sa propre expérience, la créatrice tire un trio qui met en mouvement le soin, l'être ensemble, la présence de l'autre dans les moments de détresse. "Qu'est-ce que c'est que passer à côté d'un corps couché ? Quel est mon pouvoir d'action sur cette situation ?" Voilà quelques-unes des questions à l'origine de cette pièce que Fanny Brouyaux avait commencé à interpréter elle-même, avec Florian Vuille et David Séchaud, avant de passer le relais à Julia Färber Mariposa De Rabia, pour se consacrer pleinement à la mise en scène, assistée par Sophie Guisset, avec la complicité de Louise Vanneste dans le rôle de l'œil extérieur.

Trouver la juste distance, tel est le défi - tant pour les personnes qui secourent et soignent que pour les artistes qui donnent à voir, à sentir. Comme dans Toumaï, le fil de Warm est ponctué de voix off, égrenant des situations mais surtout des ressentis. Et dont on découvre à la fin, en projection, de qui elles émanent : pompier, psychologue, infirmière urgentiste en réanimation, anesthésiste…

Pour autant, Fanny Brouyaux ne prend pas le pli de faire coller les mouvements aux témoignages. La danse - corps couverts, visage inclus, d’un camaïeu de bleu, de gris, de noir - décompose et recompose, digère et développe, condense et étire l’action où s’esquissent la détresse et le soin, l’urgence et l’attente, la tendresse et la révolte. Les gestes des premiers secours - ranimer, redresser, réchauffer - disent le besoin d’agir, la fébrilité, l’impatience, parfois l’impuissance. Tuyaux, pompes et ballons entrent dans la danse, saupoudrant d’humour mécanique à la Shadoks la gravité généreuse du propos. Jusqu’au changement de tonalité finale, en couleur et en musique : pulsion vitale.

©D.R

Pays et terre de danses

À noter encore, alors que le festival Pays de danses court jusqu'à samedi (avec Fruit Tree de Lara Barsacq et la création en première mondiale de All over Nymphéas d'Emmanuel Eggermont), que le Théâtre de Liège a - en appui du projet Liège Danse Divercity - publié "Terre de danses" . La brochure recense une soixantaine de praticiennes et praticiens de la danse en région liégeoise : du contemporain à la danse orientale, du breakdance aux claquettes, du krump au tango, en passant par le parkour, les danses traditionnelles, le hip hop... Un outil en même temps qu'une plongée dans une réalité diverse et foisonnante.

"Toumaï", au Studio Thor, Bruxelles, jusqu’au 26 février - 02.640.35.50 - www.varia.be

Retour en images et vidéo sur le D Festival, qui vient de s’achever (Marni, Balsamine, Senghor hors les murs, Garage 29) : www.theatremarni.com

Pays de danses, jusqu’au 12 février. Brochure "Liège, terre de danses" : www.theatredeliege.be