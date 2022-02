Philippe van Kessel est décédé, le Théâtre National en deuil

C’est par quelques mots emplis de chagrin et de reconnaissance écrits par Philippe Sireuil, directeur du Théâtre des Martyrs, que nous avons appris la disparition ce vendredi 11 février de Philippe van Kessel, comédien, metteur en scène et directeur du Théâtre National pendant quinze ans (1990-2005).

Né à Bruxelles le 14 janvier 1946, Philippe van Kessel grandit auprès de sa maman, artiste-peintre divorcée. Il étudie à l'Athénée Robert Catteau avant de s'inscrire à l'ULB. "Je veux faire médecine, comme mon père, raconte-t-il à notre collègue Claire Diez. Mais ma tête n'est pas faite pour les sciences". Il déserte donc assez vite les auditoires et se passionne pour le Jeune Théâtre de l'ULB. Il lui faut travailler : il se trouve un emploi dans l'import-export tout en cumulant des petits boulots comme figurant aux Galeries et responsable du ciné-club à la Cinémathèque. Dans la foulée, il suit les cours de théâtre de Fernande Claude et Henri Billen à l'Académie de Bruxelles. "Ils me poussaient dans cette voie. Je joue à l'Atelier Théâtral d'Armand Delcampe, C'est un dur métier que l'exil, une très belle pièce de Jean-Pierre Willemaers […] C'est mon premier cachet de comédien", se souvient-il dans La Libre. S'en suivent des créations au Rideau, au Poche, au Théâtre du Parvis.

Un resto puis un théâtre

Mais "être acteur ne nourrit pas son homme". Philippe van Kessel décide donc d'ouvrir un restaurant avec deux copains, "tout aussi fauchés" que lui. En 1971, il ouvre donc, rue Sainte-Anne, à deux pas du Sablon, le Sainte-Anne, restaurant qui deviendra un café-théâtre. Puis, en 1973, il fait un emprunt pour acquérir la maison d'à côté et en faire un théâtre, l'Atelier Ste-Anne. Jusqu'en 1989, il y met en scène de nombreuses créations et des œuvres du répertoire, y produit des spectacles, organise des lectures, convie des artistes étrangers, etc. Dans l'intervalle, en 1984, l'Atelier Ste-Anne déménage rue des Tanneurs, actuel siège du Théâtre Les Tanneurs, tandis que Philippe van Kessel devient, en 1988, professeur à l'École nationale de théâtre de Strasbourg.

En 1989 – il a alors 43 ans –, il est nommé directeur du Théâtre National, succédant à Jean-Claude Drouot. Il en prend officiellement la tête en juillet 1990. Pendant ses quinze années de direction, "le National sera rénové en profondeur, lui donnant une visibilité nationale et internationale tout en faisant émerger une nouvelle génération de metteurs en scène (Lorent Wanson, Mathias Simon, etc. NdlR) souligne la revue Alternatives théâtrales. Le Théâtre National devient alors un pôle de référence pour la vie théâtrale", avec des créations phares telles que Rwanda 94, Les Ambassadeurs de l'ombre et Le Dragon.