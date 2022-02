Vouloir tuer son père, une affaire de caste ?

Un jour, un camion qui roulait a toute beurzingue a embouti la bagnole de son père, garée sur la bas côté de la route. La voiture avait explosée. Et bêtement, les cadeaux de Noël étaient cachés dedans. Mais Edouard Louis ne se met pas à pleurer pour le jouet qu’il ne recevra pas. Il pleure, car il se demande comment son père va faire pour aller à l’usine. Comment ils vont faire pour continuer à exister. Il a 8 ans, peut-être, et il est déjà le dépositaire, malgré lui, de la fragilité de son père.

Dans cette adaptation de Qui a tué mon père par Julien Rombaux d'après le roman d'Edouard Louis, le personnage n'est vraiment pas bien grand quand il intègre les contours du monde auquel il appartient. Un monde orchestré par la pauvreté, qui vit au gré des "pas d'chance" et des déterminismes sociaux qui classent certaines vies sans suite.

Après son immense roman à consonance autobiographique intitulé Pour en finir avec Eddy Bellegueule, paru en 2014, Edouard Louis qui, entre temps, avait obtenu le droit de changer de nom et prénom, signe ce roman au titre percutant sur l'homicide de son père. Une disparition qui n'a pas eu lieu puisque la pièce s'entame sur l'image de ce père, dézingué certes mais pas encore trépassé (Philippe Grand'Henri, en barbu échevelé), assis, piteux dans une chaise de jardin usée comme lui.

Tragédie à l’ombre du pavillon

Julien Rombaux et Gwendoline Gauthier ont travaillé en duo pour animer les propos d’Edouard encore Eddy, avec une économie de moyens qui donne toute sa place aux destins tragiques qu’ils observent.

"Je ne vois pas pourquoi on serait différent des autres" énonce le père dans la mémoire de son gamin, qui rétropédale dans les souvenirs de famille. Le père épuisé par une vie de pauvreté a fait la paix avec le fils qui a tant déplu. Le fils qui avait des airs de "tapette", quand il faisait la chanteuse le soir quand on avait du monde.

De son côté, le fils, joué par un Adrien Drumel qui saisit le public du Manège, a compris que le cadre moche et triste de son enfance n’est pas lié à la médiocrité de ses parents. Les mécanismes inhérents à la mise au ban de la société, il les décrit, comme il relate des scènes de vie inspirées par les séries télé et des sorties à la mer guidées par une augmentation des alloc’.

©Pierre Yves Jortay

Dans ce texte aux accents bien plus mélancoliques que pour En finir avec Eddy Bellegueule, (qui se joue les 16 et 17 février chez Mars à Mons, NdlR), Edouard Louis énonce que sa honte est celle qu'on a assénée à sa famille. et que l'état de citoyen misérable et inculte peut se reproduire indéfiniment pour ces humains sans "univers des possibles". Le propos vire politique ; les accusations sont nominatives – Macron et les 5 euros en moins sur la prime rentrée, Sarkozy et sa "bonne" idée du RSA, Di Rupo et sa réforme de l'allocation chômage qui "l'empêche désormais de dormir la nuit". Le texte, soutenu par les ambiances musicales d'un monde à la fois queer et populo (entre Jimmy Sommerville, Lana del Rey et Céline Dion), rappelle que les névroses qu'on trimballe ne sont pas le seul résultat de la folie des familles. La société toute entière est coupable, à la fin, du meurtre du père d'Eddy.

Au théâtre de la Vie, du15 au 26 février, à Bruxelles. Infos : www.theatredelavie.be