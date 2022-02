Accueil Culture Scènes “La Dame de la mer” ou l’éloge du libre arbitre Michael Delaunoy réveille l’écriture d’Henrik Ibsen pour une pièce moderne aux accents loufoques. Aux Martyrs. Mariée au Dr Wangel (Fabrice Rodriguez), Ellida (Julie Lenain) se bat contre elle-même et les autres pour s’émanciper et décider de sa propre volonté. ©Alessia Contu Stéphanie Bocart Journaliste





Un tableau posé sur un chevalet. On devine un bras de mer enserré par des falaises. Un peintre du nom de Ballested (Alain Eloy) y pose les dernières touches de pinceau. Micro sur pied, il entonne ensuite "The Lonely Sea" des Beach Boys. Avant de lancer "Et c'est parti, mon kiki !" pour "La Dame de la mer, acte...