La vertu libératrice de désobéir

Quatre jeunes comédiennes font un tabac en évoquant notre société métissée et plurielle.

Poursuivant une tournée à succès en France et en Belgique entamée en 2017 (à Namur en août dernier), Désobéir est de passage au National, à Bruxelles, enflammant à nouveau un public souvent jeune.

Ce sont quatre filles, comme une bombe d’énergie, d’origines métissées, d’une France plurielle. Elles apportent le vent de la liberté, de la vie, de la désobéissance face aux diktats imposés aux femmes.

Le spectacle fut créé au Théâtre de la Commune. La metteuse en scène Julie Berès et le dramaturge Kevin Keiss avaient interrogé des jeunes femmes issues de l’immigration (Iran, Cameroun, Kabylie, Turquie) et habitant Aubervilliers. La matière a été ensuite travaillée avec l’excellente écrivaine Alice Zeniter.

Les quatre filles sur scène portent leurs propres paroles et celles d’autres, pour parler sans tabous des sujets qui fâchent : sexualité, rapports hommes-femmes, religion, familles, avec une énergie inouïe, pleine de danse et de musique.

Popping

Désobéir est un théâtre du réel qui montre comment cette jeunesse qu'on croise chaque jour dans nos villes porte en elle une force positive et explosive.

Cela commence de manière poignante avec le monologue de Nour, entièrement voilée de noir, interprétée avec une sensibilité à fleur de peau par Lou Adriana Bouziouane. Elle raconte avec une émotion mêlée de rires nerveux comment elle s'est réfugiée dans la religion après avoir rencontré sur Facebook Hassan qui l'a entraînée sur la pente de la radicalisation pour prendre "la défense des frères et des opprimés", l'assommant de 847 messages. Avant de découvrir qu'il était déjà marié ! Mais elle a choisi néanmoins de conserver son hijab.

Charmine Fariborzi irradie, avec sa danse hip-hop et le popping fait de mouvements au ralenti de toute beauté, tout en racontant comment elle est parvenue à faire face à la violence de son père.

On écoute la chanteuse Ava Baya et on suit Bénicia Makengele qui rappelle le fameux désastreux discours de Dakar de Sarkozy, écrit alors par son conseiller Henri Guaino prétendant que « l'homme africain n'est pas assez entré dans l'Histoire. »

L'actrice entraîne alors le public quand elle demande à un spectateur de lui donner la réplique dans le rôle d'Arnophle pour une scène de L'École des femmes, pour qu'elle puisse jouer ce rôle d'Agnès qu'on lui avait refusé par peur des réactions de le voir confié à une actrice noire.

Ces quatre filles gravent sur le mur le mot « Désobéir », pour refuser les déterminismes sociaux et culturels dans lesquels on voudrait les emprisonner.

--> Bruxelles, National, jusqu'au 19 février – 02.203.53.03 – www.theatrenational.be