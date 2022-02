Accueil Culture Scènes La science au service de la santé publique peut-elle se passer de remise en question ? Débat sur la science, qui veut sauver de la mort sans reconnaître l’humain. Henrietta Lacks (Marta Malikowska) se fait charcuter pour les intérêts de la science. Son cancer ? On verra si elle revient pour poser des questions en consultation. Aurore Vaucelle Journaliste Culture et Société, Responsable de la rubrique La Libre Explore







Elle est du genre à commencer très fort, Anna Smolar, metteuse en scène de Henrietta Lacks, au Festival de Liège ce début de semaine et à Bruxelles samedi et dimanche soir. Monsieur Cancer et la brebis Dolly - le premier animal né d'un clonage - sont convoqués sur scène. Monsieur Cancer (Jan Sobolewski) est très en forme, il danse des claquettes. Pour tout dire, il crâne, mais il est vrai, comme il dit, qu'il a un vrai talent pour proliférer dans notre...