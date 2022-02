Quelles sont les échappatoires possibles d’un gamin d’immigré ?

Les jolies colonies, encore jusqu’à la fin de semaine aux Riches Claires, à Bruxelles, jouent un double jeu psychologique. Celui du revival d’un trauma d’enfance, la colonie, ce lieu imposé à l’enfant qui se sent puni. Et la colonie comme lieu d’où l’on vient vraiment, expatrié que l’on est dans ce pays dominant qui a soumis les nôtres.

Alors que se mêlent aux histoires d’intégration les blessures d’un jeune enfant trahi, on aurait pu craindre d’assister à une pièce pensum voire, pire, bien pensante.

Mais voilà que Ben Hamidou jaillit sur scène – hors de l’ombre littéralement – pour prendre à bras-le-corps le récit – son récit – de fils d’immigré algérien en Belgique au début des années septante. Et de se mettre à incarner la galerie de portraits qui ont habité sa jeunesse, dans une ronde folle de la mémoire sélective.

Être pareil, c’est pas de la tarte !

Tout avait bien commencé pour ce petit garçon venu d’Algérie avec toute la famille pour rejoindre son papa. Tout était si chouette dans la grande maison de la rue du Comte de Flandre, à Bruxelles. Tout était joie et drôlerie, même si l’on sent que ça n’était pas si tranquille que ça, quand Hamidou se rappelle : “On était prêt à faire n’importe quoi pour faire comme des Belges”.

Pour Ben Hamidou gamin, les scènes de la vie quotidienne ont pour toile de fond les incompréhensions culturelles (“La Belgique est un pays de papier”), les cours pour rattraper ces incompréhensions (ou comment porter la minijupe), le racisme ordinaire et la tournée générale qu’on observe sans y participer dans le café d’en face (chez Monique), les emprunts aux gens de souche (mascara, gomina) pour faire comme eux, et les accents des communautés d’immigrés voisines. Le gamin en question est gavé d’amour comme de pâtisseries au miel, jusqu’à ce que la banalité des conneries d’adultes vienne lui gâcher son plaisir. Pire, à lui d’en payer les pots cassés.

Le gars qui sait raconter

Au départ de ce “seul-en-scène”, oserait-on dire qu’il y a trois fois rien. Des anecdotes vintage, un fait marquant qui fait office de blessure narcissique pour notre personnage principal – débarquer à la colonie –, et une famille vaguement dysfonctionnelle. Trois fois rien, (car tout le monde trimballe son bagage) dont Ben Hamidou fait un tout enlevé, drôle, moquant autant l’immigré que “le colon”. Avec sagacité, l’auteur-interprète redonne vie aux scènes de sa jeunesse. Conduit le bus à la place du chauffeur Johnny. Prend la voix chevrotante de la sœur qui dirige la colonie. Ment comme son père. Zozotte comme le petit voisin de dortoir, la nuit.

Ce texte écrit à six mains – Ben Hamidou en compagnie de Gennaro Pitisci et Maïté Renson – est joli, bien sûr, mais pas que. L’auteur n’oublie pas d’injecter toute l’intelligence sociale que possède déjà ce gamin de six ans, qui a tout à fait compris son statut, sa filiation, et donc sa différence. Les Jolies colonies redisent avec tendresse qu’on trimballe toujours avec soi l’enfant qu’on a été.

Au centre culturel des Riches Claires, jusqu’au 26 février. Infos :https://lesrichesclaires.be/